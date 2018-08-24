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'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!

'nün eski sevgilisi 'dan olan kızı Selin için açtığı tazminat davası reddedildi. "Aile değilsiniz"

Giriş Tarihi: 24.08.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 11:22
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'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
Pelin Körmükçü'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!

ile olan beraberliğinden Selin isminde bir kız çocuğu olan , tazminat için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

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'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
Pelin Körmükçü'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!

Daha önce 10 yaşındaki kızının kendi kızlık soyadı olan 'Körmükçü'yü kullanması için mahkeme açan oyuncu, 7 bin TL nafaka ile 200 bin lira tazminat talep etti.

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'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
Pelin Körmükçü'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!

Ancak mahkeme talebi reddetti. Mahkeme hakimi "Evlilik dışı ilişki yaşandığı için tazminat davası Aile Mahkemesi'nden görülemez" dedi.

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'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
Pelin Körmükçü'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!

KIZIMI BANA GÖSTERMİYOR

Posta'nın haberine göre; ise dilekçesinde "Para vermezsem kızımın yüzünü göstermem diyerek beni tehdit etmektedir" şeklinde konuştu.

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'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
Pelin Körmükçü'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!

BABALIK GÖREViNi YAPMIYOR

Moreno'nun yurt dışı gezilerine giderken bile muvafakat vermede zorluklar çıkardığını öne süren Körmükçü, "Babalık görevini yerine getirmiyor" dedi. Bu arada Körmükçü'nün açtığı soyisim değişikliğiyle nafaka davası hâlâ devam ediyor.

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'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
Pelin Körmükçü'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
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'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
Pelin Körmükçü'ye ret: Aile değilsiniz, mahkeme yok!
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