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Haberler Galeri Perihan Savaş sosyal medyadan paylaştı! Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu Savaş Zafer ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 15.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 14:19

Perihan Savaş sosyal medyadan paylaştı! Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu Savaş Zafer ilgi odağı oldu!

Son olarak Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izlediğimiz usta sanatçı Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın büyük gururu. Oğlu Savaş Zafer üniversiteden mezun oldu. Mutlu aile bu özel andan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Perihan Savaş, bu gönderinin altına, 'Nihayet mezun olduk aslan parçam' mesajını düştü. Savaş Zafer ise ablası Zübeyde Melek'e teşekkür edip, 'senin yüzünden bitirdim, bak sayende demiyorum' notu yazdı. İşte merak edenler için Melek Zübeyde Akkaş ve kardeşi Savaş Zafer…

Perihan Savaş sosyal medyadan paylaştı! Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu Savaş Zafer ilgi odağı oldu!

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın büyük gururu. Oğlu Savaş Zafer üniversiteden mezun oldu.

Perihan Savaş sosyal medyadan paylaştı! Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu Savaş Zafer ilgi odağı oldu!

Oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen Savaş Zafer üniversiteyi bitirdi.

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Perihan Savaş sosyal medyadan paylaştı! Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu Savaş Zafer ilgi odağı oldu!

Dün gerçekleşen mezuniyet töreninde Zafer'i annesi ve ablası Zübeyde Melek Akkaş yalnız bırakmadı.

Perihan Savaş sosyal medyadan paylaştı! Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu Savaş Zafer ilgi odağı oldu!

Mutlu aile bu özel andan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Perihan Savaş sosyal medyadan paylaştı! Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu Savaş Zafer ilgi odağı oldu!

Perihan Savaş, bu gönderinin altına, 'Nihayet mezun olduk aslan parçam' mesajını düştü.

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