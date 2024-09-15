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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci hayran bırakıyor! Görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:14

Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci hayran bırakıyor! Görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemedi...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, merhum oyuncu Yılmaz Zafer'den olan şef oğlu Savaş Zafer, güzel fenomen Melis Ketenci ile hayatını birleştirmişti. Katıldığı gecelerde gelini ile boy gösterem Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik oğlu Savaş Zafer'in güzel eşi Melis Ketenci...

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci hayran bırakıyor! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci hayran bırakıyor! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

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Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci hayran bırakıyor! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Perihan Savaş'ın gelini ile karesi ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci hayran bırakıyor! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Perihan Savaş katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy göstermişti.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci hayran bırakıyor! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekmişti.

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