Giriş Tarihi: 15.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
11:14
Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci hayran bırakıyor! Görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemedi...
Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, merhum oyuncu Yılmaz Zafer'den olan şef oğlu Savaş Zafer, güzel fenomen Melis Ketenci ile hayatını birleştirmişti. Katıldığı gecelerde gelini ile boy gösterem Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik oğlu Savaş Zafer'in güzel eşi Melis Ketenci...