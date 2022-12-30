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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 13:53

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer evleniyor. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınlamıştı. Perihan Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" diyerek, mutluluğunu paylamıştı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evleniyor. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ailesi ve yakın dostlarının katılacağı tören, Boğaz'daki bir mekânda gerçekleşecek.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Perihan Savaş ve 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer, yeni yılda evleniyor.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Geçen yaz nişanlanan genç çiftin ocak ayında nikâh masasına oturacağı öğrenildi. Çiftin ailesi ve yakın dostlarının katılacağı tören, Boğaz'daki bir mekânda gerçekleşecek.

Genç çift, yaşayacakları evin dekorasyonu ile ilgilenirken bir yandan da düğün için son hazırlıkları yapıyor. Çift, Savaş Zafer'in iş yoğunluğu nedeniyle balayını mart ayında yurtdışında yapacak.

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Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken ,1995 yılında, kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in ölüm yıl dönümünü unutmamıştı. Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmişti.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nostaljik karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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