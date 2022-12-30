Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 13:53

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer evleniyor. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınlamıştı. Perihan Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" diyerek, mutluluğunu paylamıştı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evleniyor. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ailesi ve yakın dostlarının katılacağı tören, Boğaz'daki bir mekânda gerçekleşecek.