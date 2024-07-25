Giriş Tarihi: 25.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
12:50
Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın ünlü ismiymiş! Her zaman onun soyadını kullandı...
Perihan Abla, Gırgıriye, Şehnaz Tango, Hayat Bilgisi ve daha nicesi... Peki Perran Kutman'ın ilk eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilerde 74 yaşında olan Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş. Hatta 1980 yılından bu yana müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın onu tanıdığımız soyadı ilk eşinden geliyor. İşte duyanların çok şaşırdığı Perran Kutman'ın ilk eşi...