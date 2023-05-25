Giriş Tarihi: 25.05.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 15:12

Pınar Altuğ o paylaşımı ifşa etti! İsyan eden Pınar Altuğ: Hesap vereceksiniz!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'dan o paylaşımı ifşa etti. Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, adına açılmış sahte Instagram profilinin paylaşım yaptığını görünce, bu olayı yargıya taşıyacağını dile getirdi. Altuğ, "Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti" diyerek hesabı yöneten kişi ya da kişiler hakkında şikayette bulunacak.