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Haberler Galeri Pınar Altuğ o paylaşımı ifşa etti! İsyan eden Pınar Altuğ: Hesap vereceksiniz!
Giriş Tarihi: 25.05.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 15:12

Pınar Altuğ o paylaşımı ifşa etti! İsyan eden Pınar Altuğ: Hesap vereceksiniz!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'dan o paylaşımı ifşa etti. Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, adına açılmış sahte Instagram profilinin paylaşım yaptığını görünce, bu olayı yargıya taşıyacağını dile getirdi. Altuğ, "Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti" diyerek hesabı yöneten kişi ya da kişiler hakkında şikayette bulunacak.

Pınar Altuğ o paylaşımı ifşa etti! İsyan eden Pınar Altuğ: Hesap vereceksiniz!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın, geçtiğimiz yıl sahte Instagram hesaplarıyla başı derde girmişti. Yağmur Atacan adına açılan hesapla ilgili sıkıntı yaşayan çift, takipçilerini uyarıp tek geçerli hesabın şu an kullandıkları hesap olduğunu belirtmişti.

Pınar Altuğ o paylaşımı ifşa etti! İsyan eden Pınar Altuğ: Hesap vereceksiniz!

HUKUK YOLUYLA HESAP SORACAK

Şimdi de Pınar Altuğ adına sahte hesap açılıp, hesaptan siyasi paylaşımlar yapıldı. Durumu fark eden Pınar Altuğ, 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından adını kullanarak tweet atan bir kullanıcıyı hukuk yoluyla hesap soracağını söyledi.

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Pınar Altuğ o paylaşımı ifşa etti! İsyan eden Pınar Altuğ: Hesap vereceksiniz!
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Pınar Altuğ o paylaşımı ifşa etti! İsyan eden Pınar Altuğ: Hesap vereceksiniz!

"YOK ÖYLE KAFANA GÖRE DAVRANMAK"

Pınar Altuğ, "Şimdi mesela benim böyle bir hesabım yok, ama kendini bilmez birileri kafasına göre benim ismimle hesap açıp istediği gibi yazıyor, sonra başka kendini bilmezler de bunlara yorum yapıyor.

Pınar Altuğ o paylaşımı ifşa etti! İsyan eden Pınar Altuğ: Hesap vereceksiniz!

Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti. Yok öyle kafana göre davranmak. Hesabını vereceksin." diyerek hesabı ifşa etti.

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