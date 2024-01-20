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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un baba özlemi! "Bugün ayrılalı 33 sene oldu" Pınar Altuğ ile babasının karesine "Tıpkı Tamer Karadağlı" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 14:33

Pınar Altuğ'un baba özlemi! "Bugün ayrılalı 33 sene oldu" Pınar Altuğ ile babasının karesine "Tıpkı Tamer Karadağlı" yorumları yağdı!

Sevilen oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını hüzünlendirdi. Henüz 16 yaşında bir genç kızken babasını kaybeden Pınar Altuğ son olarak Instagram hesabından babasına duyduğu özlemi çocukluk karesi ile haykırdı. Pınar Altuğ babasının 33. ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımda "Bugün ayrılalı 33 sene oldu, çok özlüyorum" dedi. Pınar Altuğ'un babası ile çocukluk karesine yorum yağarken sanatçının hayranları, babasının Tamer Karadağlı ile benzerliklerine dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un babası ile duygusal paylaşımı...

Pınar Altuğ’un baba özlemi! Bugün ayrılalı 33 sene oldu Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları yağdı!

Sosyal medyada oldukça aktif olan ve günlük yaşantısından paylaşımlarla ilgi ile takip edilen Pınar Altuğ bu defa hayranlarını hüzne boğdu...

Pınar Altuğ’un baba özlemi! Bugün ayrılalı 33 sene oldu Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları yağdı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

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Pınar Altuğ’un baba özlemi! Bugün ayrılalı 33 sene oldu Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları yağdı!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

Pınar Altuğ’un baba özlemi! Bugün ayrılalı 33 sene oldu Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları yağdı!

Sevilen oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile duygulandırdı.

Pınar Altuğ’un baba özlemi! Bugün ayrılalı 33 sene oldu Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları yağdı!

Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ'un özlemi dinmiyor.

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