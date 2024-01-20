Giriş Tarihi: 20.01.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
14:33
Pınar Altuğ'un baba özlemi! "Bugün ayrılalı 33 sene oldu" Pınar Altuğ ile babasının karesine "Tıpkı Tamer Karadağlı" yorumları yağdı!
Sevilen oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını hüzünlendirdi. Henüz 16 yaşında bir genç kızken babasını kaybeden Pınar Altuğ son olarak Instagram hesabından babasına duyduğu özlemi çocukluk karesi ile haykırdı. Pınar Altuğ babasının 33. ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımda "Bugün ayrılalı 33 sene oldu, çok özlüyorum" dedi. Pınar Altuğ'un babası ile çocukluk karesine yorum yağarken sanatçının hayranları, babasının Tamer Karadağlı ile benzerliklerine dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un babası ile duygusal paylaşımı...