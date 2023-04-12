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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan romantik yıl dönümü paylaşımı! "15 güne ayrılır dediler, 15 yıl oldu evleneli"
Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 15:02

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan romantik yıl dönümü paylaşımı! "15 güne ayrılır dediler, 15 yıl oldu evleneli"

Yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine mutlu evlilikleriyle göğüs geren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti aşklarıyla düşman çatlatıyor. Evliliklerini kızları Su ile taçlandıran çift aile yaşantılarıyla sanat camiasında da parmakla gösterin isimlerden. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan'ı da Instagram'a girmeye ikna etmişti. Son olarak Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan romantik yıl dönümü paylaşımı! 15 güne ayrılır dediler, 15 yıl oldu evleneli

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla sık sık ses getiriyor.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan romantik yıl dönümü paylaşımı! 15 güne ayrılır dediler, 15 yıl oldu evleneli

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan romantik yıl dönümü paylaşımı! 15 güne ayrılır dediler, 15 yıl oldu evleneli

Aralarındaki 9 yaş fark olan ve yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine maruz kalan çift, birbirlerine olan aşklarıyla cevabın en güzelini veriyor.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan romantik yıl dönümü paylaşımı! 15 güne ayrılır dediler, 15 yıl oldu evleneli

Aile yaşantılarıyla sanat camiasında da parmakla gösterin isimlerden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan romantik yıl dönümü paylaşımı! 15 güne ayrılır dediler, 15 yıl oldu evleneli

Pınar Altuğ geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan'ı da Instagram'a girmeye ikna etmişti.

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