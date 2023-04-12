Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:57
Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
15:02
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan romantik yıl dönümü paylaşımı! "15 güne ayrılır dediler, 15 yıl oldu evleneli"
Yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine mutlu evlilikleriyle göğüs geren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti aşklarıyla düşman çatlatıyor. Evliliklerini kızları Su ile taçlandıran çift aile yaşantılarıyla sanat camiasında da parmakla gösterin isimlerden. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan'ı da Instagram'a girmeye ikna etmişti. Son olarak Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı.