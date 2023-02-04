Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 13:57

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!

Yargı dizisinin güzeli Pınar Deniz, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Yeni yıla Venedik'te giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk dolu tatil kaçamaklarına yenisini ekledi. Danimarka'ya giden ünlü çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Kaan Yıldırım'ın paylaştığı aşk pozlarına Pınar Deniz'den nazar önlemi geldi. "Anı biriktirmek güzel şey"diyen Pınar Deniz'in paylaşımlarına ise Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi. İşte Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk pozları...