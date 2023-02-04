Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 13:57

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!

Yargı dizisinin güzeli Pınar Deniz, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Yeni yıla Venedik'te giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk dolu tatil kaçamaklarına yenisini ekledi. Danimarka'ya giden ünlü çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Kaan Yıldırım'ın paylaştığı aşk pozlarına Pınar Deniz'den nazar önlemi geldi. "Anı biriktirmek güzel şey"diyen Pınar Deniz'in paylaşımlarına ise Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi. İşte Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk pozları...

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!

Mutlu birliktelikleri devam eden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan romantik kareler geldi. Yargı'nın Ceylin'i olarak ününe ün katan Pınar Deniz'in aşktan ayakları yerden kesildi.

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, sevgilisiyle tatile çıktı. Danimarka'ya giden ünlü çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!

Yeni yıla Venedik'te giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk dolu tatil kaçamaklarına yenisini ekledi.

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!

Danimarka'ya giden ünlü çift, aşk pozlarını ardı ardına paylaştı.

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!

Kaan Yıldırım'ın paylaştığı aşk pozlarına Pınar Deniz'den nazar önlemi geldi.

SON DAKİKA