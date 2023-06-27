Giriş Tarihi: 27.06.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 14:48

Pınar Deniz'den bikinili yeni tatil kareleri! Şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de son dönemde ekranların aranılan isimlerinden. Pınar Deniz güzelliğiyle, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatil yapan Pınar Deniz, şimdi de Yunanistan'a gitti. Sevgilisinin objektifine poz veren güzel oyuncu, tatil karelerine yenilerini ekledi. 29 yaşındaki güzel oyuncunun şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı.