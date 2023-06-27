Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Pınar Deniz'den bikinili yeni tatil kareleri! Şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 27.06.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 14:48

Pınar Deniz'den bikinili yeni tatil kareleri! Şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de son dönemde ekranların aranılan isimlerinden. Pınar Deniz güzelliğiyle, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatil yapan Pınar Deniz, şimdi de Yunanistan'a gitti. Sevgilisinin objektifine poz veren güzel oyuncu, tatil karelerine yenilerini ekledi. 29 yaşındaki güzel oyuncunun şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı.

Pınar Deniz’den bikinili yeni tatil kareleri! Şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü.

Pınar Deniz’den bikinili yeni tatil kareleri! Şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım şimdilerde ise güzel oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pınar Deniz’den bikinili yeni tatil kareleri! Şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı

Sürpriz aşkı ise Instagram paylaşımındaki detay ele vermişti. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bombaba gibi düşmüştü.

Pınar Deniz’den bikinili yeni tatil kareleri! Şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı

Ünlülerin fanları son yıllarda magazincileri aratmaz oldu. Adeta hafiye gibi iz sürüyorlar.

Pınar Deniz’den bikinili yeni tatil kareleri! Şelalede yüzdüğü anlara beğeni yağdı

Yargı dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın paylaşımları, birbirlerine ait kullandıkları eşyaları birleştirerek ilişkilerini ortaya çıkarmışlardı.

SON DAKİKA