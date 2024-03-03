Giriş Tarihi: 03.03.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
06:59
Pınar Dilşeker oğlunu paylaştı sosyal medya onları konuştu! 19 yaşındaki Mert Ali yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkarttı!
51 yaşındaki şarkıcı Pınar Dilşeker ile oğlu Mert Ali, sosyal medyaya damga vurdu. Anne – oğul günü yapan ikilinin paylaşımları gündem oldu. Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fetheden Pınar Dilşeker şimdilerde ekranlarda uzak sakin bir hayat sürüyor. Estetik operasyonlar geçirdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Dilşeker fit hali ve güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor. Pınar Dilşeker son olarak, oğlu Mert Ali ile bir paylaşım yaptı. 19 yaşındaki Mert Ali, yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Pınar Dilşeker'in oğlu Mert Ali'nin son hali…