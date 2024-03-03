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Haberler Galeri Pınar Dilşeker oğlunu paylaştı sosyal medya onları konuştu! 19 yaşındaki Mert Ali yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkarttı!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 06:59

Pınar Dilşeker oğlunu paylaştı sosyal medya onları konuştu! 19 yaşındaki Mert Ali yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkarttı!

51 yaşındaki şarkıcı Pınar Dilşeker ile oğlu Mert Ali, sosyal medyaya damga vurdu. Anne – oğul günü yapan ikilinin paylaşımları gündem oldu. Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fetheden Pınar Dilşeker şimdilerde ekranlarda uzak sakin bir hayat sürüyor. Estetik operasyonlar geçirdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Dilşeker fit hali ve güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor. Pınar Dilşeker son olarak, oğlu Mert Ali ile bir paylaşım yaptı. 19 yaşındaki Mert Ali, yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Pınar Dilşeker'in oğlu Mert Ali'nin son hali…

Pınar Dilşeker oğlunu paylaştı sosyal medya onları konuştu! 19 yaşındaki Mert Ali yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkarttı!

51 yaşındaki Pınar Dilşeker'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

Pınar Dilşeker oğlunu paylaştı sosyal medya onları konuştu! 19 yaşındaki Mert Ali yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkarttı!

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.

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Pınar Dilşeker oğlunu paylaştı sosyal medya onları konuştu! 19 yaşındaki Mert Ali yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkarttı!

Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 51 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. Hatırladınız mı bu ünlü şarkıcının kim olduğunu?

Pınar Dilşeker oğlunu paylaştı sosyal medya onları konuştu! 19 yaşındaki Mert Ali yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkarttı!

O ünlü şarkıcı sesi ve şarkılarıyla 1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker'den başkası değil.

Pınar Dilşeker oğlunu paylaştı sosyal medya onları konuştu! 19 yaşındaki Mert Ali yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkarttı!

Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker bugün 51 yaşında bir anne. Dilşeker aşkları ile de uzun süre gündemde kaldı.

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