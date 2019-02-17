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  • Pınar Eliçe'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

Bir dönemin ünlü şarkıcısı , sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Pınar Eliçe, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni ve yorum alırken geçtiğimiz günlerde bir paylaşımı adeta sosyal medyayı karıştırdı. "Star koltuğumu buldum" notuyla paylaşım yapan Pınar Eliçe, ev haliyle şaşkınlık yarattı. İşte Pınar Eliçe'nin ve diğer ünlü isimlerin ev halleri...

Giriş Tarihi: 17.02.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 12:34
Pınar Eliçe'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

Pınar Eliçe'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

EBRU POLAT

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Pınar Eliçe'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

EBRU POLAT

Pınar Eliçe'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

BUSE TERİM

Pınar Eliçe'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

BUSE TERİM

Pınar Eliçe'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

DEMET ŞENER

Pınar Eliçe'nin ev hali şoke etti! İşte Pınar Eliçe'nin ev hali...

DEMET ŞENER

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