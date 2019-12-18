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  • Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…

’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte son hali…

'nin Orço'su bir döneme damga vurmuştu. Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran 'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Pis Yedili'nin Burak Alkaş'ı görenler tanımakta zorluk çekiyor. Dizide Orço'nun büyük aşkı Alis'i canlandıran Ecem Karavus, keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu projeden sonra uzun bir süre ara veren Burak Alkaş, şimdi ise ekranlarında yayınlanan dizisinde yer alıyor. İşte Pis Yedili'nin Orço'u, Burak Alkaş'ın son hali…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 14:57
Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…

dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken 36 yaşındaki oyuncu , dizinin final yapmasından sonra kayıplara karışmıştı. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Burak Alkaş Instagram hesabını takip edenler şaşırıyor. Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş son paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı. İşte Burak Alkaş'ın ve diğer ünlü isimlerin son hali…

Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…

MANSUR ARK

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Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…
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Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…
Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…
Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…

GÖKSEL

Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…
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