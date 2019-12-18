Pis Yedili’nin Orço’sunu görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Burak Alkaş son hali…

Pis Yedili'nin Orço'su bir döneme damga vurmuştu. Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Pis Yedili'nin Burak Alkaş'ı görenler tanımakta zorluk çekiyor. Dizide Orço'nun büyük aşkı Alis'i canlandıran Ecem Karavus, keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu projeden sonra uzun bir süre ara veren Burak Alkaş, şimdi ise TRT ekranlarında yayınlanan Tozkoparan dizisinde yer alıyor. İşte Pis Yedili'nin Orço'u, Burak Alkaş'ın son hali…