Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk

POLAT ÇİFTİNDEN SUÇLAMALARA RED

Savunmasında kimseye hakaret etmediğini ve kimseyi darp etmediğini söyleyen sanık Dilan Polat, "Kimseye tehdit ya da hakaretvari bir şey söylemedim. Zaten karşı tarafla uzlaştık. Metin ve Esra ile hiçbir husumetim yoktur. Otopark dolayısıyla olay günü bir tartışma yaşandı. Müştekilerin evine girmedim. Asla kimseyi darp etmedim. Zaten kamera görüntülerinde de olay görülebilmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.