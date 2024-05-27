Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 10:47

Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibİ çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dava başladı. Duruşmaya Polat çifti SEGBİS sistemiyle katılarak suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi. Müşteki taraf olan komşu Metin A.'nın ise şikayetinden vazgeçtiğine dair gelişme duruşmaya damga vurdu. Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için davayı erteleme kararı alırken duruşma sonu Dilan Polat eşine "Engin seni çok seviyorum" diye bağırdı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olarak cezaevinde bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularıyla araç parkı yüzünden kavga edip davalık olmuştu.

Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk

Polat Ailesi'ne yakın villada oturan komşu Metin A.'nın Polatlar'a gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamayıp sokak üzerine bırakması kavganın fitilini ateşlemişti. Polatların partisine gelen konuğun Metin A.'nın aracından dolayı çıkış yapamaması üzerine Polat çifti komşusunun evini basarak küfürler eşliğinde Metin A.'yi darp etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk

Komşunun şikayeti sonucu Dilan Polat'a 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk

KOMŞU KAVGASI DAVASINDA İLK CELSE

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Müşteki Metin A.'nın ise duruşmaya gelmediği görüldü.

Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk

POLAT ÇİFTİNDEN SUÇLAMALARA RED

Savunmasında kimseye hakaret etmediğini ve kimseyi darp etmediğini söyleyen sanık Dilan Polat, "Kimseye tehdit ya da hakaretvari bir şey söylemedim. Zaten karşı tarafla uzlaştık. Metin ve Esra ile hiçbir husumetim yoktur. Otopark dolayısıyla olay günü bir tartışma yaşandı. Müştekilerin evine girmedim. Asla kimseyi darp etmedim. Zaten kamera görüntülerinde de olay görülebilmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA