Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
10:47
Polatların komşu kavgası davasında şikayetten vazgeçildi! Duruşma sonu Dilan Polat’tan eşine ilan-ı aşk
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibİ çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dava başladı. Duruşmaya Polat çifti SEGBİS sistemiyle katılarak suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi. Müşteki taraf olan komşu Metin A.'nın ise şikayetinden vazgeçtiğine dair gelişme duruşmaya damga vurdu. Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için davayı erteleme kararı alırken duruşma sonu Dilan Polat eşine "Engin seni çok seviyorum" diye bağırdı.