Giriş Tarihi: 04.08.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 06:41

Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! Bir dönemin popüler yarışması Popstar ile ünlenen Firdevs bakın şimdi ne halde!

Popstar'dan çıkan yarışmacılar,bir bir sırra kadem bastı! Yarışma programı ile ünlenen pek çok isim, yarışma sonrası popülerliğini yitirdi. O isimlerden biri de Popstar'da 2. olan Firdevs Güneş… Popstar Firdevs lakaplı Firdevs Güneş, yarışma esnasında izleyicilerin favori kadın sesiydi. İkinciliğin ardından bir albüm çalışması yaptı ancak albüm bekleneni vermedi. Pek bilinmese de bir menajerle çalıştı ve şarkı söylemeye hep devam etti. Popstar Firdevs, bakın şimdi ne yapıyor? İşte Popstar Firdevs'in son hali...