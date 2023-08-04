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Haberler Galeri Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! Bir dönemin popüler yarışması Popstar ile ünlenen Firdevs bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 06:41

Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! Bir dönemin popüler yarışması Popstar ile ünlenen Firdevs bakın şimdi ne halde!

Popstar'dan çıkan yarışmacılar,bir bir sırra kadem bastı! Yarışma programı ile ünlenen pek çok isim, yarışma sonrası popülerliğini yitirdi. O isimlerden biri de Popstar'da 2. olan Firdevs GüneşPopstar Firdevs lakaplı Firdevs Güneş, yarışma esnasında izleyicilerin favori kadın sesiydi. İkinciliğin ardından bir albüm çalışması yaptı ancak albüm bekleneni vermedi. Pek bilinmese de bir menajerle çalıştı ve şarkı söylemeye hep devam etti. Popstar Firdevs, bakın şimdi ne yapıyor? İşte Popstar Firdevs'in son hali...

Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! Bir dönemin popüler yarışması Popstar ile ünlenen Firdevs bakın şimdi ne halde!

2000'li döneme damgasını vuran Popstar'ın finalistlerinden Firdevs Güneşli, yıllar sonra ortaya çıktı. Magazinde yer almasa da Firdevs müziği hiçbir zaman bırakmadı. Firdevs'in son hali, herkesi şaşırttı.

Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! Bir dönemin popüler yarışması Popstar ile ünlenen Firdevs bakın şimdi ne halde!

Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı.

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Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! Bir dönemin popüler yarışması Popstar ile ünlenen Firdevs bakın şimdi ne halde!

Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı.

Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! Bir dönemin popüler yarışması Popstar ile ünlenen Firdevs bakın şimdi ne halde!

Yarışmanın üzerinden uzun bir süre geçerken,adından söz ettirmeyi başaranlardan birisi de Firdevs Güneşli oldu.

Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! Bir dönemin popüler yarışması Popstar ile ünlenen Firdevs bakın şimdi ne halde!

Firdevs, Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.

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