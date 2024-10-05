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Haberler Galeri Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu değişimi ile şaşırttı! O tatlı çocuk artık yok!
Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 13:43

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu değişimi ile şaşırttı! O tatlı çocuk artık yok!

Karadayı, Poyraz Karayel, Arkadaşım Max, Şevkat Yerimdar gibi yapımlardan tanıdığımız çocuk oyuncu Ataberk Mutlu'nun eski halinden artık eser yok. Altın sarısı saçları ve sevimli halleriyle hafızalara kazınan Ataberk Mutlu şimdilerde koca delikanlı oldu. Setlerde büyüyen Ataberk Mutlu son hali ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Poyraz Karayel'in Sinan'ı 19 yaşındaki Ataberk Mutlu'nun değişimi...

Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu değişimi ile şaşırttı! O tatlı çocuk artık yok!

Çocukluğu ekranlarda geçen Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar gibi sevilen dizilerde yer alan Ataberk Mutlu son olarak Birce Akalay'ın başrıol olduğu Bir Derdim Var dizisinde yer almıştı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu değişimi ile şaşırttı! O tatlı çocuk artık yok!

'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü.

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Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu değişimi ile şaşırttı! O tatlı çocuk artık yok!

Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Bir zamanların çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu değişimi ile şaşırttı! O tatlı çocuk artık yok!

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler bir hayli şaşırttı...

Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu değişimi ile şaşırttı! O tatlı çocuk artık yok!

Küçük yıldız şimdilerde 19 yaşında...

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