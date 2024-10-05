Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
13:43
Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu değişimi ile şaşırttı! O tatlı çocuk artık yok!
Karadayı, Poyraz Karayel, Arkadaşım Max, Şevkat Yerimdar gibi yapımlardan tanıdığımız çocuk oyuncu Ataberk Mutlu'nun eski halinden artık eser yok. Altın sarısı saçları ve sevimli halleriyle hafızalara kazınan Ataberk Mutlu şimdilerde koca delikanlı oldu. Setlerde büyüyen Ataberk Mutlu son hali ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Poyraz Karayel'in Sinan'ı 19 yaşındaki Ataberk Mutlu'nun değişimi...