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Haberler Galeri Prensesi artık 11 yaşında! Demet Akalın kızı Hira'nın doğum gününü maziye götüren resimle kutladı...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:08

Prensesi artık 11 yaşında! Demet Akalın kızı Hira'nın doğum gününü maziye götüren resimle kutladı...

'Evli Mutlu Çocuklu' 'Afedersin' 'Klüp' ve birçok şarkıya hayat veren ve Türkiye'nin en başarılı popçuları arasında yer alan Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt'la hayatını birleştirmişti. 2018 yılında boşanan çiftin bu evliliğinden Hira adında bir kız çocuğu olmuştu. Güzel popçunun 'prensesim' dediği kızı artık büyüdü ve kocaman oldu. Demet Akalın kızının yeni yaşını, sosyal medyada paylaştığı mazili resimlerle kutladı.

Prensesi artık 11 yaşında! Demet Akalın kızı Hira’nın doğum gününü maziye götüren resimle kutladı...

Şarkılarıyla pop müziğin gözde isimlerinden olan Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt, 2012 yılında nikah masasına oturmuş 2018 yılında boşanmışlardı.

Prensesi artık 11 yaşında! Demet Akalın kızı Hira’nın doğum gününü maziye götüren resimle kutladı...

Demet Akalın'ın 2014 yılında bu evliliğinden Hira adında bir kız çocuğu olmuştu.

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Prensesi artık 11 yaşında! Demet Akalın kızı Hira’nın doğum gününü maziye götüren resimle kutladı...

Akalın'ın 'prensesim' diyerek sevdiği kızı artık kocaman bir kız oldu.

Prensesi artık 11 yaşında! Demet Akalın kızı Hira’nın doğum gününü maziye götüren resimle kutladı...

Başarılı şarkıcı 11 yaşına giren 'Hira'nın doğum günü peş peşe yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Prensesi artık 11 yaşında! Demet Akalın kızı Hira’nın doğum gününü maziye götüren resimle kutladı...

Hira'nın bebekliğinden kalma resimleriyle paylaşım yapan Akalın, kısa sürede birçok beğeni aldı.

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