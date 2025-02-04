Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
10:08
Prensesi artık 11 yaşında! Demet Akalın kızı Hira'nın doğum gününü maziye götüren resimle kutladı...
'Evli Mutlu Çocuklu' 'Afedersin' 'Klüp' ve birçok şarkıya hayat veren ve Türkiye'nin en başarılı popçuları arasında yer alan Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt'la hayatını birleştirmişti. 2018 yılında boşanan çiftin bu evliliğinden Hira adında bir kız çocuğu olmuştu. Güzel popçunun 'prensesim' dediği kızı artık büyüdü ve kocaman oldu. Demet Akalın kızının yeni yaşını, sosyal medyada paylaştığı mazili resimlerle kutladı.