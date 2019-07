Rafet El Roman’ın kızları Su El Roman ve Şevval El Roman Instagram'ı salladı! Su El Roman ve Şevval El Roman estetikle bambaşka birine dönüştüler...

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman büyüdü. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şu sıralar Bodrum'da tatil tadını çıkarıyorlar. Çıkardığı "I should have known" isimli single ile babasının izinden giden Su El Roman güzelliği ve verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Özellikle son günlerde yaptıkları bikinili paylaşımları beğeni yağmurlarına tutulan Su El Roman ve Şevval El Roman, uzun bir süre gündemden düşmeyeceğe benziyor. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın değişimleri ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri…