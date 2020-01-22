Ramo'nun Fatoş'u Ceren Baysel'in güzelliği sosyal medyayı salladı! Ramo dizisinin güzel oyuncusu Ceren Baysel değişimi ile dudak uçuklattı!

Ramo dizisi 2. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile adından söz ettiren dizi sosyal medyanın da ilgisini çekmeyi başardı. Ramo dizisinin deneyimli oyuncularının yanında genç kadrosu da dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Ramo'nun Fatoş'u Ceren Baysel. İlk oyunculuk deneyimini 15 yaşında yer aldığı Yeşil Deniz dizisi ile yaşayan Ceren Baysel son olarak Elimi Bırakma'nın Melis'i olarak izleyiciyle buluşmuştu. Şimdilerde ekran macerasına yeni başlayan Ramo dizisinin Fatoş'unu canlandıran Ceren Baysel güzelliğiyle sosyal medyanın gündemi oldu. Yeşil gözleri ve dalgalı saçları ile herkesi kendine hayran bırakan Ramo'nun Fatoş'u Ceren Baysel eski halinden de oldukça farklı görünüyor. İşte Ramo'nun 2. bölümünün en çok konuşulan ismi Ramo'nun Fatoş'u Ceren Baysel'in eski hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...