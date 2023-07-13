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Haberler Galeri Real Madrid’e imza atan Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid'teki Türk restaurantında aile yemeğinde!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 06:40

Real Madrid’e imza atan Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid'teki Türk restaurantında aile yemeğinde!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, yılın bomba transferine imza attı ve Real Madrid'le anlaştı. 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslarla birlikte Real Madrid'e imza attı. Genç yaşındaki başarısı ile gururlandıran Arda Güler'i İspanya'da ailesi ve sevgilisi de yalnız bırakmadı. Arda Güler'in, Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) ileaşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid'teki Türk restaurantında aile yemeğinde görüntülendi... İşte Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman ile yeni karesi...

Real Madrid’e imza atan Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid’teki Türk restaurantında aile yemeğinde!

Başarısıyla dünyanın bir anda gündemine oturan genç yetenek Arda Güler özel hayatı da oldukça merak edildi. Arda Güler'in sevgilisi ile yeni karesi ortaya çıktı...

Real Madrid’e imza atan Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid’teki Türk restaurantında aile yemeğinde!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid'i tercih ederek yılın transferine imza attı. Arda Güler, dünya devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.

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Real Madrid’e imza atan Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid’teki Türk restaurantında aile yemeğinde!

YALNIZ BIRAKMADI!

Geçtiğimiz günlerde Madrid'e giden ünlü futbolcunun havalimanında yanında Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) olduğu dikkatlerde kaçmadı.

Real Madrid’e imza atan Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid’teki Türk restaurantında aile yemeğinde!

YENİ AŞK İDDİASI!

Arda Güler'in Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Real Madrid’e imza atan Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid’teki Türk restaurantında aile yemeğinde!

ÜNLÜ ÇİFTİN İLK KARESİ!

İşte ünlü çiftin ilk karesi!

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