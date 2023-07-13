Real Madrid’e imza atan Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid’teki Türk restaurantında aile yemeğinde!

Giriş Tarihi: 13.07.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 06:40

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, yılın bomba transferine imza attı ve Real Madrid'le anlaştı. 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslarla birlikte Real Madrid'e imza attı. Genç yaşındaki başarısı ile gururlandıran Arda Güler'i İspanya'da ailesi ve sevgilisi de yalnız bırakmadı. Arda Güler'in, Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) ileaşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Arda Güler ile güzel sevgilisi Duru Nayman Madrid'teki Türk restaurantında aile yemeğinde görüntülendi... İşte Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman ile yeni karesi...