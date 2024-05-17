Giriş Tarihi: 17.05.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
21:33
Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in pozu olay oldu! Arda Güler’den sevgilisi Duru Yayman’la mutluluk pozu!
Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında henüz erken yaşına rağmen ilk sıralarda yer alan Arda Güler, özel hayatıyla da merak ediliyor. Real Madrid'de başarılı bir performans sergileyen ve ilk kez burada lig şampiyonluğu tadan Arda Güler, başarısının yanı sıra bu kez de özel hayatıyla ilgi çekti. Ünlü futbolcu, bugün kişisel hesabından yaptığı paylaşımda voleybolcu sevgilisi Duru Yayman'la fotoğraf paylaştı. İşte Arda Güler'in voleybolcu sevgilisi Duru Yayman'la sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı!