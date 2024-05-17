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Haberler Galeri Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in pozu olay oldu! Arda Güler’den sevgilisi Duru Yayman’la mutluluk pozu!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 21:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 21:33

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in pozu olay oldu! Arda Güler’den sevgilisi Duru Yayman’la mutluluk pozu!

Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında henüz erken yaşına rağmen ilk sıralarda yer alan Arda Güler, özel hayatıyla da merak ediliyor. Real Madrid'de başarılı bir performans sergileyen ve ilk kez burada lig şampiyonluğu tadan Arda Güler, başarısının yanı sıra bu kez de özel hayatıyla ilgi çekti. Ünlü futbolcu, bugün kişisel hesabından yaptığı paylaşımda voleybolcu sevgilisi Duru Yayman'la fotoğraf paylaştı. İşte Arda Güler'in voleybolcu sevgilisi Duru Yayman'la sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı!

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in pozu olay oldu! Arda Güler’den sevgilisi Duru Yayman’la mutluluk pozu!

Futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği'nin altyapısında başlayan Arda Güler, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in pozu olay oldu! Arda Güler’den sevgilisi Duru Yayman’la mutluluk pozu!

A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa'nın en önemli takımlarını peşine takan genç futbolcu, Real Madrid'e transfer oldu. Ünlü futbolcu geçirdiği sakatlığın ardından Real Madrid'de başarılı bir performans sergiledi ve başarısıyla herkesin yüzünü güldürdü.

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Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in pozu olay oldu! Arda Güler’den sevgilisi Duru Yayman’la mutluluk pozu!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Real Madrid'le ilk kez şampiyonluk yaşayan Arda Güler, bugün sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in pozu olay oldu! Arda Güler’den sevgilisi Duru Yayman’la mutluluk pozu!

İŞTE GÜLER'İN VOLEYBOLCU SEVGİLİSİYLE PAYLAŞIMI

Ünlü futbolcu, voleybolcu sevgilisi Duru Yayman'la fotoğrafını paylaştı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in pozu olay oldu! Arda Güler’den sevgilisi Duru Yayman’la mutluluk pozu!

MUTLULUK POZU!

Çiftin samimiyeti ve mutluluğu paylaşımlara bu şekilde yansıdı.

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