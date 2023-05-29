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Haberler Galeri "Rengini sevdiğim evladım" Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:57

"Rengini sevdiğim evladım" Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu!

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağıyor. Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Akkaya oğlu Can ile ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile kendisine bir hayat kurdu. Esra Akkaya, son paylaşımını 'Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat' notuyla paylaşmıştı. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın oğlu Can'ın son hali...

Rengini sevdiğim evladım Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu!

Uzun bir süre Londra'da yaşayan ve corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye dönen 53 yaşındaki Esra Akkaya Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Rengini sevdiğim evladım Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu!

Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden oldukça uzak.

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Rengini sevdiğim evladım Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu!

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Rengini sevdiğim evladım Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu!

Oyuncu Esra Akkaya'nın kalbi Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex için atıyor. Şimdilerde ekranlardan uzak doğa ile iç içe bir yaşam süren Esra Akkaya oğlu ile paylaşımları kalpleri ısıtıyor.

Rengini sevdiğim evladım Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu!

Esra Akkaya'nın oğlu Can ile sıcacık pozlarına "Maşallah" yorumları yağıyor.

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