Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!

Resmen 'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri , ve tatilde de birlikte!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden ile tanıdığımız 'ın çocukları resmen dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da 3 kardeşi canlandıran , ve 'ın gerçek hayatta da çok yakın arkadaşlar. Furkan Göksel'in geçtiğimiz sene diziden ayrılmasına rağmen aralarındaki sıkı dostluğu bitirmeyen Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay üçlü, Arka Sokaklar'ın yapmasıyla tatilde bir araya geldiler. Ekran önünde büyüyen üçlü şimdilerde güneşin tadını çıkarıyor. İşte Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay'ın tatil fotoları...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 10:51
Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden ile tanıdığımız 'ın çocukları resmen dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da 3 kardeşi canlandıran , ve 'ın gerçek hayatta da çok yakın arkadaşlar.

Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!

'in geçtiğimiz sene diziden ayrılmasına rağmen aralarındaki sıkı dostluğu bitirmeyen 'ın çocukları , Furkan Göksel ve üçlü, 'ın yapmasıyla tatilde bir araya geldiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!

Ekran önünde büyüyen üçlü şimdilerde güneşin tadını çıkarıyor.

Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!

İşte 'ın kardeşleri , ve 'ın tatil fotoları...

Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!

Değişimlerine Türkiye'nin şahit olduğu , ve 'ın çocukları olarak hafızalara kazındılar...

Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!
SON DAKİKA