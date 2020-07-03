Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Hüsnü Çoban'ın çocukları resmen dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da 3 kardeşi canlandıran Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay'ın gerçek hayatta da çok yakın arkadaşlar.