Resmen Arka Sokaklar'da büyüdüler! Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay tatilde de birlikte!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Hüsnü Çoban'ın çocukları resmen dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da 3 kardeşi canlandıran Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay'ın gerçek hayatta da çok yakın arkadaşlar. Furkan Göksel'in geçtiğimiz sene diziden ayrılmasına rağmen aralarındaki sıkı dostluğu bitirmeyen Hüsnü Çoban'ın çocukları Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay üçlü, Arka Sokaklar'ın sezon finali yapmasıyla tatilde bir araya geldiler. Ekran önünde büyüyen üçlü şimdilerde güneşin tadını çıkarıyor. İşte Arka Sokaklar'ın kardeşleri Yüsra Geyik, Furkan Göksel ve Onur Bay'ın tatil fotoları...
Giriş Tarihi: 03.07.2020
10:33
Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
10:51
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