Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da

Türk futbolunun efsane ismi Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber ile bayram tatili için Bodrum'a geldi. Bikinili poz vermemek için her zaman dikkatli olan Işıl Rençber, üzerini çıkarmadı.

Giriş Tarihi: 23.08.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 14:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





