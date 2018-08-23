Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da

Türk futbolunun efsane ismi Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber ile bayram tatili için Bodrum'a geldi. Bikinili poz vermemek için her zaman dikkatli olan Işıl Rençber, üzerini çıkarmadı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türk futbolunun efsane ismi Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber ile bayram tatili için Bodrum'a geldi. Güneşlenen ikili, gün boyu şezlongta oturdu. Bir süre ayakta telefonu ile konuşan ve yürüyen Işıl Reçber, sonrasında güneşlenmeye devam etti. Bikinili poz vermemek için her zaman dikkatli olan Işıl Rençber, üzerini çıkarmadı.