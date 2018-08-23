Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ve eşi , 'da

Türk futbolunun efsane ismi Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber ile bayram tatili için Bodrum'a geldi. Bikinili poz vermemek için her zaman dikkatli olan Işıl Rençber, üzerini çıkarmadı.

Giriş Tarihi: 23.08.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 14:11
  • 1
  • 8
ve eşi , 'da
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türk futbolunun efsane ismi , eşi ile bayram tatili için 'a geldi.

  • 2
  • 8
ve eşi , 'da
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da

Güneşlenen ikili, gün boyu şezlongta oturdu. Bir süre ayakta telefonu ile konuşan ve yürüyen , sonrasında güneşlenmeye devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 8
ve eşi , 'da
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da

Bikinili poz vermemek için her zaman dikkatli olan Işıl Rençber, üzerini çıkarmadı.

  • 4
  • 8
ve eşi , 'da
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da
  • 5
  • 8
ve eşi , 'da
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da
  • 6
  • 8
ve eşi , 'da
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da
  • 7
  • 8
ve eşi , 'da
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da
BİZE ULAŞIN