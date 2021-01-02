Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Tuana Reçber güzelliğini annesi Işıl Reçber'den almış...

Son olarak Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri olan Işıl Reçber ile eski milli kaleci Rüştü Reçber'in kızları Tuana Reçber güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Işıl Reçber ile Rüştü Reçber çiftinin 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Yıllar sonra ortaya çıkan Tuana Reçber, süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alan Tuana Reçber son hali ile sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu. Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber'e beğeni ve yorum yağarken sosyal medya kullanıcıları "güzelliğini annesinden almış" demeden edemedi... İşte Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...