Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:39
Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu pilotluğa terfi etti! "Çocuk da yaparım kariyer de"
Türk eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Sarıoğlu, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Sabri Sarıoğlu ile evliliğinden 3 çocuğu olan Yağmur Sarıoğlu; adrenalin tutkusuyla tanınıyor, yaptığı çılgınlıklarla da sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Üç çocuk annesi Sarıoğlu sorumlu kaptan pilot oldu. 4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.