Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Saç stiliyle dikkat çeken ’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!

Alacakaranlığın Bellası, Pamuk Prenses Ve Avcı'daki Pamuk Prensesimiz Kristen 28 yaşına basıyor. Her geçen sene stilinde dramatik değişikler yapan Kristen'nin son hali...

Giriş Tarihi: 10.04.2018 14:58
  • 1
  • 15
Saç stiliyle dikkat çeken ’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
Saç stiliyle dikkat çeken Kristen Stewart’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
  • 2
  • 15
Saç stiliyle dikkat çeken ’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
Saç stiliyle dikkat çeken Kristen Stewart’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 15
Saç stiliyle dikkat çeken ’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
Saç stiliyle dikkat çeken Kristen Stewart’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
  • 4
  • 15
Saç stiliyle dikkat çeken ’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
Saç stiliyle dikkat çeken Kristen Stewart’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
  • 5
  • 15
Saç stiliyle dikkat çeken ’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
Saç stiliyle dikkat çeken Kristen Stewart’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
  • 6
  • 15
Saç stiliyle dikkat çeken ’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
Saç stiliyle dikkat çeken Kristen Stewart’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
  • 7
  • 15
Saç stiliyle dikkat çeken ’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
Saç stiliyle dikkat çeken Kristen Stewart’ın yaşını duyunca çok şaşıracaksınız!
BİZE ULAŞIN