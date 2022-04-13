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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in yeni aşkıyla samimi halleri! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:05

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in yeni aşkıyla samimi halleri! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemde adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Melis Sezen, dün akşam Etiler'de gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, samimi halleriyle dikkatleri üzerine çekti. Flaşlar patlayınca adeta şaşkına dönen Melis Sezen'in yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! İşte Melis Sezen'in yeni aşkı...

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in yeni aşkıyla samimi halleri! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

"Sadakatsiz" dizisinde 'Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler'de objektiflere yansıdı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in yeni aşkıyla samimi halleri! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in yeni aşkıyla samimi halleri! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞ

Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in yeni aşkıyla samimi halleri! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Çıkışta görüntülenen Melis Sezen, adeta şok oldu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in yeni aşkıyla samimi halleri! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi.

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