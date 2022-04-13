Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:59
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
10:05
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in yeni aşkıyla samimi halleri! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemde adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Melis Sezen, dün akşam Etiler'de gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, samimi halleriyle dikkatleri üzerine çekti. Flaşlar patlayınca adeta şaşkına dönen Melis Sezen'in yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! İşte Melis Sezen'in yeni aşkı...