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Haberler Galeri Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia ile denizde aşka geldi! Tarık Emir Tekin sevgilisini öpmeye doyamadı...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 13:23

’in Selçuk'u sevgilisi ile denizde aşka geldi! Tarık Emir Tekin sevgilisini öpmeye doyamadı...

Son dönemin adından söz ettiren genç yeteneklerinden oyuncu , sevgilisiyle gündem oldu. 'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan Tarık Emir Tekin'in yabancı sevgilisiyle denizde aşka geldi. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin sevgilisi 'yı öpücüklere boğdu. Sadakatsiz'in Selçuk'u Sofia'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte yer aldığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi ile deniz keyfi...

Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia ile denizde aşka geldi! Tarık Emir Tekin sevgilisini öpmeye doyamadı...

Son dönemin adından söz ettiren genç yeteneklerinden oyuncu , sevgilisiyle gündem oldu.

Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia ile denizde aşka geldi! Tarık Emir Tekin sevgilisini öpmeye doyamadı...

'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan 'in yabancı sevgilisiyle denizde aşka geldi.

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Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia ile denizde aşka geldi! Tarık Emir Tekin sevgilisini öpmeye doyamadı...

Yakışıklı oyuncu sevgilisi 'yı öpücüklere boğdu.

Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia ile denizde aşka geldi! Tarık Emir Tekin sevgilisini öpmeye doyamadı...

'in Selçuk'u 'in sevgilisi 'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia ile denizde aşka geldi! Tarık Emir Tekin sevgilisini öpmeye doyamadı...

İşte yer aldığı dizisinde hayat verdiği karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu 'in sevgilisi ile deniz keyfi...

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