Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia ile denizde aşka geldi! Tarık Emir Tekin sevgilisini öpmeye doyamadı...

Son dönemin adından söz ettiren genç yeteneklerinden oyuncu Tarık Emir Tekin, sevgilisiyle gündem oldu. Sadakatsiz'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan Tarık Emir Tekin'in yabancı sevgilisiyle denizde aşka geldi. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia'yı öpücüklere boğdu. Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte yer aldığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi ile deniz keyfi...