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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'a piyano çaldı! Tarık Emir Tekin'in sevgilisinden romantik 7. ay paylaşımı

'in Selçuk'u 'in sevgilisi Sofia'a piyano çaldı! Tarık Emir Tekin'in sevgilisinden romantik 7. ay paylaşımı

Yer aldığı dizisi ile adını duyuran genç oyuncu , sevgilisiyle gündem oldu. Sadakatsiz'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan Tarık Emir Tekin model sevgilisiyle boy gösterdi. 23 yaşındaki Tarık Emir Tekin ile model sevgilisi Sofia birlikteliklerinin 7. ayına romantik paylaşımla damga vurdu. Sadakatsiz'in Selçuk'u 'nın sosyal medya hesabından paylaştığı romantik anlarda yakışıklı oyuncunun piyano çaldığı görüldü. Sofia'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği kötü karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sofia...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:20
Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'a piyano çaldı! Tarık Emir Tekin'in sevgilisinden romantik 7. ay paylaşımı

Yer aldığı dizisi ile adını duyuran genç oyuncu , sevgilisiyle gündem oldu.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'a piyano çaldı! Tarık Emir Tekin'in sevgilisinden romantik 7. ay paylaşımı

'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan model sevgilisiyle boy gösterdi.

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Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'a piyano çaldı! Tarık Emir Tekin'in sevgilisinden romantik 7. ay paylaşımı

23 yaşındaki ile model sevgilisi Sofia birlikteliklerinin 7. ayına romantik paylaşımla damga vurdu.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'a piyano çaldı! Tarık Emir Tekin'in sevgilisinden romantik 7. ay paylaşımı

'in Selçuk'u 'in sevgilisi Sofia'nın sosyal medya hesabından paylaştığı romantik anlarda yakışıklı oyuncunun piyano çaldığı görüldü.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'a piyano çaldı! Tarık Emir Tekin'in sevgilisinden romantik 7. ay paylaşımı

Sofia'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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