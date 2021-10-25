Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk’un oyuncu kardeşleri Taner ve Münir Can Cindoruk şaşırttı!

Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk performansı ile izleyiciden tam not aldı. Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu. Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar.