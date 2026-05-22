Haberler Galeri Sadece üç filmle meşhur olmuştu! Ünlü oyuncunun son görüntüsü gündem oldu!
Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 16:49

Sadece üç filmle Yeşilçam dünyasında kendine yer edinen Oya Akkartal, dönemin "saf ve temiz kız" imajıyla hafızalara kazındı. Kemal Sunal başta olmak üzere usta isimlerle aynı projelerde yer alan Akkartal, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise onu görenleri şaşkına çevirirken, sosyal medyada "tanıyamadık" yorumları yapıldı.

Yeşilçam filmleri hepimizin hafızasında ayrı bir yere sahip. Bu filmlerde yer alan bazı oyuncular ise isimleri çok bilinmese bile yüzleriyle herkesin hafızasına kazınmış durumda. Onlardan biri de Oya Akkartal…
Kısa kariyerine rağmen canlandırdığı rollerle izleyicinin dikkatini çeken Akkartal, Yeşilçam'ın unutulmaz yüzleri arasında gösteriliyor.

Oya Akkartal, bir diğer adıyla Oya Öge, Yeşilçam'da yalnızca 3 filmde rol almasına rağmen kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.
Genellikle "saf kız" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, doğal performansıyla dönemin sevilen yüzleri arasında yer aldı.
Az sayıda projede yer almasına rağmen canlandırdığı karakterlerle hafızalarda kalıcı bir iz bıraktı.

"Baldız", "100 Numaralı Adam" ve "Küçük Bey" filmlerinde rol alan oyuncunun son hali yeniden gündem oldu.
Uzun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çeken ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı.

İŞTE SON HALİ!
Sosyal medyada ortaya çıkan Oya Akkartal'ın son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı.

İzleyiciler ise hala sempatikliğinden bir şey kaybetmediğini vurguluyor.

Peki Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor?

Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu, bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı...

Züğürt Ağa filminin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşmişti. Başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa'da, bir yandan izleyenler kahkahalara boğulurken, filmin dramatik sahneleri de oldukça fazladır. Züğürt Ağa'nın replikleri yıllardır dillere pelesenk olmuştur.

Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

Nilgün Nazlı, 1984 yılında 1 film, 1985 yılında ise 5 film çevirdi. İki filminde Cüneyt Arkın ile oynadı kısa rollerdi ama iyi oynayarak seyircinin hafizalarına kazındı. Kanun Adamı'nda filmin başında öldürulen kız, Katiller De Ağlar'da ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolundeki Tuğrul Meteer'in sevgilisi rolundeydi. Acımak adlı dizide ise Feriha rolündeki Nilgün Nazlı evlenerek sinemayı bıraktı.

Züğürt Ağa Filminden
Kiraz: Ağam halâ anlamamışsın. Ben sana vurulmuşem.
Ağa: Vurulacak başka adam bulamadın mı?
Kiraz: Her kızın gönlünde bir ağa vardır.
Ağa: Kız bu ağa "züğürt ağa"dır.
Kiraz: Olsun senin insanlığın güzeldir.
Belki de o yüzden ağalığı beceremiyorsun.

Oynadığı filmler
1984: Uç Güzel Güvercinim
1985: Acımak - Feriha
1985: Kanun Adamı
1985: Katiller De Ağlar
1985: Kuyucaklı Yusuf
1985: Züğürt Ağa - Kiraz

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Bir dönem "Aldatıldığımı öğrenince o hırsla doğru estetik doktoruna koşmuştum" diyen Tuluğ Çizgen'in estetikli hali oldukça dikkat çekmişti.

75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Saçları beyazlasa da yüzündeki estetik dokunuşlar sayesinde yıllara meydan okuyan Tuluğ Çizgen'e "Makyajlı olsa çok da değişmemiş" yorumları yapıldı.

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

