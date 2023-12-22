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Haberler Galeri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi: Aile için zor günler kapıda!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 16:15

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi: Aile için zor günler kapıda!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde aile için zor günler kapıda!

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi: Aile için zor günler kapıda!

17.Bölüm Özeti:

Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi: Aile için zor günler kapıda!

Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu. Feraye, bu çalışmasıyla önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilirken, Aleyna ve Cemile onun hayatında tutunduğu tüm dalları kesmeye kararlıdır.

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Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi: Aile için zor günler kapıda!

Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir. Ateş bu karara üzülse de söyleyebileceği bir şey yoktur.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi: Aile için zor günler kapıda!

Güneş yola çıkmak üzereyken Bade, "Güvenecek başka kimsem yok" diyerek ona sığınır. Bir tarafta Bade'nin, diğer tarafta Ateş'in çaresizliği, Güneş'i kalmaya ikna edecek mi?

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi: Aile için zor günler kapıda!

Ömer torunlarının yüksek çabasıyla serbest bırakılır ama bu geçici bir karardır, hâlâ hapse girme tehlikesi devam etmektedir. İşte tam da bu hassas günlerde Vural, Ateş'le ilgili gerçeği Ömer'e açıklar.

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