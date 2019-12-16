Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran genç oyuncu Şahin Kendirci hayatıyla merak konusu oldu. Genç yıldız Şahin Kendirci'nin filmdeki performansı çok konuşuldu. Bir yarışma programıyla ünlenen Şahin Kendirci Müslüm filmi ile ününe ün kattı. Müslüm filminde 'Adana'ya gidelim' türküsü ile ve oyunculuk performansıyla dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başarmıştı. Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci de abisinin yolundan gidiyor. Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci'nin sesini duyanlar çok beğeniyor. Zeliha Kendirci'nin abisi Şahin Kendirci'ye olan benzerliği ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte herkesin konuştuğu Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci…