Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

Son dönemde Müslüm filmi ile gündeme gelen Şahin Kendirci'nin hayatı merak konusu oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci katıldığı yarışma programının ardından popülerlik kazandı. Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır. Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un olduğu Müslüm' filmide Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, bu gelişmenin ardından basına konu olmaya devam etti. Şahin Kendirci şimdi de kız kardeşi Zeliha Kendirci ile gündem oldu. Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci'nin de abisi gibi sesinin güzel olması dikkat çekti. Zeliha Kendirci de abisi Şahin Kendirci gibi sesiyle herkesin beğenisini kazandı. İşte Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…