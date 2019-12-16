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  • Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

'nin kardeşi ’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

Müslüm filminde 'in çocukluğunu canlandıran genç oyuncu hayatıyla merak konusu oldu. Genç yıldız Şahin Kendirci'nin filmdeki performansı çok konuşuldu. Bir yarışma programıyla ünlenen Şahin Kendirci Müslüm filmi ile ününe ün kattı. Müslüm filminde ''ya gidelim' türküsü ile ve oyunculuk performansıyla dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başarmıştı. Şahin Kendirci'nin kız kardeşi de abisinin yolundan gidiyor. Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci'nin sesini duyanlar çok beğeniyor. Zeliha Kendirci'nin abisi Şahin Kendirci'ye olan benzerliği ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte herkesin konuştuğu Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:34
Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

Son dönemde Müslüm filmi ile gündeme gelen 'nin hayatı merak konusu oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde 'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci katıldığı yarışma programının ardından popülerlik kazandı. Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır. Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un olduğu Müslüm' filmide 'in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, bu gelişmenin ardından basına konu olmaya devam etti. Şahin Kendirci şimdi de kız kardeşi ile gündem oldu. Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci'nin de abisi gibi sesinin güzel olması dikkat çekti. Zeliha Kendirci de abisi Şahin Kendirci gibi sesiyle herkesin beğenisini kazandı. İşte Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

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Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

NESLİHAN ATAGÜL

Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci’yi görenler şoke oldu! Duyanlar çok şaşırıyor…

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

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