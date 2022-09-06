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Haberler Galeri Sahne dünyasını sarsacak ifşaat! Oyuncu Kemal Başar tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı!
Giriş Tarihi: 06.09.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 06:52

Sahne dünyasını sarsacak ifşaat! Oyuncu Kemal Başar tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı!

Oyuncu yönetmen Kemal Başar, 'Milletin Tiyatrosundayım Sanmıştım Meğer Devletin Tiyatrosundaymışım' adlı kitabında, tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı. Kemal Başar; Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç ve Lemi Bilgin gibi efsanevi isimleri yerden yere vurdu. Kemal Başar "Cüneyt Gökçer yönetimindeki Devlet Tiyatroları'nda tam 25 sene faşistçe yönetim sergilendi, önemli roller sadece yakın çevrelerine dağıtıldı, kurumda iç barış bozuldu, karşı koyanlar acımasızca sürüldü, turnelere gönderilip maaşları kesildi. Gökçer'in yönetim anlayışı yüzünden oyuncular alkol batağına düştü."

İLKER GEZİCİ
Sahne dünyasını sarsacak ifşaat! Oyuncu Kemal Başar tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı!

Oyuncu yönetmen Kemal Başar söyleyeceği sözü sakınmayan, tabiri caizse kimseye eyvallahı olmayan bir sanatçı. Kaleme aldığı 'Milletin Tiyatrosundayım Sanmıştım Meğer Devletin Tiyatrosundaymışım' adlı kitabında da bu dik başlı, yırtıcı ve açık sözlü yönünü ortaya koymaktan geri kalmıyor.

Sahne dünyasını sarsacak ifşaat! Oyuncu Kemal Başar tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı!

Başar'ın memuriyet anılarını aktardığı kitabını sanki karşımda anlatıyormuş gibi zaman zaman kahkahalar atarak okuduğumu itiraf etmeliyim.

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Sahne dünyasını sarsacak ifşaat! Oyuncu Kemal Başar tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı!

Hem kendi özeleştirisini hem de tiyatroya dair tespitlerini öyle akıcı kaleme almış ki, bir günde bitirdim.

Sahne dünyasını sarsacak ifşaat! Oyuncu Kemal Başar tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı!

Tiyatro dünyasında çalıştığı isimleri anan Başar, kimsenin kolay kolay gösteremeyeceği cesaretle Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi usta isimleri de acımasızca eleştiriyor.

Sahne dünyasını sarsacak ifşaat! Oyuncu Kemal Başar tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı!

Hatta Gökçer'in, babası Savaş Başar'ı 2. sınıf oyuncu diye değerlendirdiğini, kayırmacı ve kendi gibi düşünmeyeni cezalandırıcı zihniyeti yüzünden tiyatronun babasından yeteri kadar faydalanamadığını belirtiyor.

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