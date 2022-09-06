Giriş Tarihi: 06.09.2022 06:48
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
06:52
Sahne dünyasını sarsacak ifşaat! Oyuncu Kemal Başar tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı!
Oyuncu yönetmen Kemal Başar, 'Milletin Tiyatrosundayım Sanmıştım Meğer Devletin Tiyatrosundaymışım' adlı kitabında, tiyatro dünyasında dönen tezgahları, faşizanlığı ve kirli oyunları anlattı. Kemal Başar; Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç ve Lemi Bilgin gibi efsanevi isimleri yerden yere vurdu. Kemal Başar "Cüneyt Gökçer yönetimindeki Devlet Tiyatroları'nda tam 25 sene faşistçe yönetim sergilendi, önemli roller sadece yakın çevrelerine dağıtıldı, kurumda iç barış bozuldu, karşı koyanlar acımasızca sürüldü, turnelere gönderilip maaşları kesildi. Gökçer'in yönetim anlayışı yüzünden oyuncular alkol batağına düştü."