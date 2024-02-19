Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:47
Survivor'da birbirlerine girmişlerdi! Sahra'nın Nagihan'a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı
Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda büyük merak uyandıran bir olay yaşanmıştı. Sahra Işık ile Nagihan arasında gerilim tavan yapmıştı. Konseyde söz alan Nagihan'ın Sahra ile arasında geçenleri üstü kapalı şekilde anlatması, olayın daha çok merak edilmesine yol açmıştı. Sahra'nın konseyde olmayışı, görüntülerin verilmeyişi, Nagihan'ın ağlaması derken ortalık epey karışmıştı. Ardından eleme potasında yer alan Sahra Işık, yarışmayı bırakma kararı almıştı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Survivor Sahra, Nagihan ile yaşadığı kavgayı anlattı. Bakın Sahra, Nagihan'a ne demiş! İşte o açıklamalar...