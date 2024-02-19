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Haberler Galeri Survivor'da birbirlerine girmişlerdi! Sahra'nın Nagihan'a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:47

Survivor'da birbirlerine girmişlerdi! Sahra'nın Nagihan'a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı

Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda büyük merak uyandıran bir olay yaşanmıştı. Sahra Işık ile Nagihan arasında gerilim tavan yapmıştı. Konseyde söz alan Nagihan'ın Sahra ile arasında geçenleri üstü kapalı şekilde anlatması, olayın daha çok merak edilmesine yol açmıştı. Sahra'nın konseyde olmayışı, görüntülerin verilmeyişi, Nagihan'ın ağlaması derken ortalık epey karışmıştı. Ardından eleme potasında yer alan Sahra Işık, yarışmayı bırakma kararı almıştı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Survivor Sahra, Nagihan ile yaşadığı kavgayı anlattı. Bakın Sahra, Nagihan'a ne demiş! İşte o açıklamalar...

Survivor’da birbirlerine girmişlerdi! Sahra’nın Nagihan’a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı

Survivor All Star 2024'te tansiyon düşmüyor. Geçtiğimiz hafta eleme adaylarından biri olan Sahra Işık'ın yarışmayı bırakması gündem olmuştu. Eleme gecesinde Murat Ceylan, "Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti" diyerek Sahra'nın gidişini duyurmuştu. Sahra, yarışmaya veda etmeden önce Nagihan ile gerilim yaşamıştı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Sahra Işık, Nagihan ile ilgili kavgasının detaylarını aktardı. Bakın Sahra Nagihan'a neler söylemiş!

Survivor’da birbirlerine girmişlerdi! Sahra’nın Nagihan’a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan her geçen gün artıyor.

SMS'siz formatla izleyici karşısına çıkan yeni sezonda sular durulmuyor. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadele devam ederken, yarışmacılar arasında arasında tansiyon bir an bile düşmüyor.

Oldukça çekişmeli geçen yarışmada sakatlıklar, tartışmalar, kavgalar, diskalifiyeler ve vedaların ardı arkası kesilmiyor.

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Survivor’da birbirlerine girmişlerdi! Sahra’nın Nagihan’a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'da oldukça merak uyandıran bir olay yaşanmıştı. Nagihan ile Sahra birbirine girmiş ve diskalifiyenin eşiğinden dönülmüştü.

Konseyde söz alan Nagihan, Sahra ile yaşadığı büyük sorunu üstü kapalı şekilde anlatması ise olayın daha çok merak edilmesine yol açmıştı. Sahra ise Nagihan'ın olanları anlattığı konseyde yer almamıştı.

Survivor’da birbirlerine girmişlerdi! Sahra’nın Nagihan’a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı

Nagihan, özel hayatının kırmızı çizgisi olduğunu belirterek Sahra'nın sözlü saldırısına dayanamadığını söylemişti. Acun Ilıcalı ise yaşananlar sonrası Nagihan'a sert çıkmıştı.

Sahra'nın konseyde olmayışı, görüntülerin verilmeyişi, Nagihan'ın ağlaması derken ortalık epey karışmıştı.

Survivor’da birbirlerine girmişlerdi! Sahra’nın Nagihan’a ne dediği ortaya çıktı... Canlı yayında açıkladı

Daha sonra ise eleme adaylarından biri olan Sahra Işık, yarışmayı bırakmıştı.

Eleme gecesinde Murat Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti" diyerek Sahra'nın gidişini duyurmuştu.

Akıllarda ise birçok soru işareti kalmıştı.

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