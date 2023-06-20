Sahte senet Yeşilçam’ın Sezercik’ini yaktı! Sezer İnanoğlu hapse girdi! Annesi ağlayarak itiraf etti: Benim yüzümden...

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun başı dertten kurtulmuyor. Sezer İnanoğlu, dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha önce farklı suçlarla hakim karşısına çıkan Sezer İnanoğlu'nun sahte senetle yargılandığı davada hapis cezasının onandığı ve 1 haftadır cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Sezer İnanoğlu'nun annesi, oğlunun kendisinin yüzünden hapse girdiğini söyledi. İşte suç dosyası kabarık olan ve son olarak 8 sene hapis cezası alan Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu'nun açıklamaları...