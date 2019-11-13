Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı
Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı
Salako filminin Emine'si Meral Zeren değişimiyle çok şaşırttı! Meral Zeren Yeşilçam'ın en güzel isimlerinde biriydi. Dönemin ünlü filmleri Salako'da Kemal Sunal ile birlikte başrolde oynamış ve Emine karakteriyle tanınmıştı. Meral Zeren yine Yeşilçam efsanesi Banker Bilo'da İlyas Salman ve Şener Şen gibi usta isimlerle birlikte rol almıştı. Her iki filmde hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam yıllarında duru güzelliğiyle ön plana çıkan Merak Zeren, daha çok komedi filmleriyle karşımıza çıkmıştı. Yıllar sonraki hali ise adeta şoke etti! Meral Zeren'in uzun yıllar ekranda göremeyenler son görüntüsüyle adeta büyük bir şaşkınlığa uğradı!
Giriş Tarihi: 13.11.2019
11:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
12:24
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