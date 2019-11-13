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  • Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı

Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! 'ın efsane filmiyle tanınmıştı

Salako filminin Emine'si değişimiyle çok şaşırttı! Meral Zeren Yeşilçam'ın en güzel isimlerinde biriydi. Dönemin ünlü filmleri Salako'da ile birlikte başrolde oynamış ve Emine karakteriyle tanınmıştı. Meral Zeren yine Yeşilçam efsanesi Banker Bilo'da ve Şener Şen gibi usta isimlerle birlikte rol almıştı. Her iki filmde hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam yıllarında duru güzelliğiyle ön plana çıkan Merak Zeren, daha çok komedi filmleriyle karşımıza çıkmıştı. Yıllar sonraki hali ise adeta şoke etti! Meral Zeren'in uzun yıllar ekranda göremeyenler son görüntüsüyle adeta büyük bir şaşkınlığa uğradı!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:24
Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı

İşte Türk sinemasının sevilen filmlerinden Salako'da Emine karakterine hayat veren ve diğer ünlü isimleirn yıllar içindeki değişimleri.

Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı

AHMET SEZEREL

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Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı

ATİLLA OLGAÇ

Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı

HÜLYA DARCAN

Salako'nun Emine'sinin değişimi olay oldu! Kemal Sunal'ın efsane filmiyle tanınmıştı

AYDAN BURHAN

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