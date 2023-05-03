Giriş Tarihi: 03.05.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 10:37

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

'Ulan İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Salih Bademci son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Gerek dijitaldeki projelerde, gerek TV dizi ve reklam sektöründe aranan isimler arasında olan Salih Bademci sosyal medyada ilgi odağı oldu. Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...