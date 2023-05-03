Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü
Giriş Tarihi: 03.05.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 10:37

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

'Ulan İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Salih Bademci son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Gerek dijitaldeki projelerde, gerek TV dizi ve reklam sektöründe aranan isimler arasında olan Salih Bademci sosyal medyada ilgi odağı oldu. Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

İklim adında bir de kızları olan Salih Bademci ile İmer Özgün çifti mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında.

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

Salih Bademci'nin kızı İklim ile eğlenceli paylaşımları özellikle büyük beğeni topluyor...

Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş... İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

İşte Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

SON DAKİKA