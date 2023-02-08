Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:10
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
16:19
Sanatçı Karsu "Ailemden çok kayıp var" diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu'nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!
Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Sanat ve iş dünyasının da tüm imkanlarıyla destek olduğu bu zor günlerde tüm Türkiye adeta tek yürek oldu! Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemişti. Nenesi bulunan Karsu'nun paylaştığı fotoğraflar herkesi duygulandurdu. İşte nenesine kavuşan Karsu'nun mutluluğu...