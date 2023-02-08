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Haberler Galeri Sanatçı Karsu "Ailemden çok kayıp var" diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu'nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:19

Sanatçı Karsu "Ailemden çok kayıp var" diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu'nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Sanat ve iş dünyasının da tüm imkanlarıyla destek olduğu bu zor günlerde tüm Türkiye adeta tek yürek oldu! Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemişti. Nenesi bulunan Karsu'nun paylaştığı fotoğraflar herkesi duygulandurdu. İşte nenesine kavuşan Karsu'nun mutluluğu...

Sanatçı Karsu Ailemden çok kayıp var diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu’nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hatay'da enkaz altında kalan ailesi için ağlayarak yardım istemişti.

Sanatçı Karsu Ailemden çok kayıp var diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu’nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!

Karsu'nun enkaz altında kalan nenesinden güzel haber geldi. Nenesi bulunan Karsu'nun paylaştığı fotoğraflar herkesi duygulandurdu.

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Sanatçı Karsu Ailemden çok kayıp var diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu’nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!

İşte nenesine kavuşan Karsu'nun mutluluğu...

Sanatçı Karsu Ailemden çok kayıp var diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu’nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!

'NENEM BULUNDU'

Karsu, bu videodan üç saat sonra yaptığı yeni paylaşımda ise "Nenem bulundu! Allah'ım çok şükür. Dualarım sizinle" mesajını yazdı. Nenesinin şarkıcıyı yanağından öptüğü ve el ele tutuştuğu kareler sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçı Karsu Ailemden çok kayıp var diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu’nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!

'TÜRKLER PROJE BAŞLATTI'

Yardım yüklenen bir TIR'ın önünden çektiği videoyu da takipçileriyle paylaşan Karsu, "Yeniden Hollanda'ya geldim. Hollandalı Türkler burada çok güzel bir proje başlattılar. Yorganlar, bebek bezi, ne lazımsa Türkiye'ye TIR'la yollayacaklar ve TIR hemen hemen dolu" şeklinde konuştu.

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