Sanatçı Karsu "Ailemden çok kayıp var" diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu'nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!

'TÜRKLER PROJE BAŞLATTI'

Yardım yüklenen bir TIR'ın önünden çektiği videoyu da takipçileriyle paylaşan Karsu, "Yeniden Hollanda'ya geldim. Hollandalı Türkler burada çok güzel bir proje başlattılar. Yorganlar, bebek bezi, ne lazımsa Türkiye'ye TIR'la yollayacaklar ve TIR hemen hemen dolu" şeklinde konuştu.