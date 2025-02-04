Giriş Tarihi: 04.02.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
08:33
‘Sansasyona doymuyorlar’! Mauro Icardi ve China Suarez galibiyeti böyle kutladılar!
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sakatlanarak sahalardan uzakta kalmış ve ülkesine dönmüştü. Ülkesinde 10 yıllık eşi Wanda Nara'yla yaşadığı sorunlar ve boşanma davası nedeniyle sık sık magazin gündeminden düşmeyen Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'i de alıp Türkiye'ye geldi. Icardi'nin ilk işi sevgilisini Galatasaraylı takım arkadaşlarıyla tanıştırmak oldu. Dün Galatasaray'ın galibiyeti sonrası çift, verdiği pozla yine adından söz ettirdi.