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Haberler Galeri ‘Sansasyona doymuyorlar’! Mauro Icardi ve China Suarez galibiyeti böyle kutladılar!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 08:33

‘Sansasyona doymuyorlar’! Mauro Icardi ve China Suarez galibiyeti böyle kutladılar!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sakatlanarak sahalardan uzakta kalmış ve ülkesine dönmüştü. Ülkesinde 10 yıllık eşi Wanda Nara'yla yaşadığı sorunlar ve boşanma davası nedeniyle sık sık magazin gündeminden düşmeyen Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'i de alıp Türkiye'ye geldi. Icardi'nin ilk işi sevgilisini Galatasaraylı takım arkadaşlarıyla tanıştırmak oldu. Dün Galatasaray'ın galibiyeti sonrası çift, verdiği pozla yine adından söz ettirdi.

‘Sansasyona doymuyorlar’! Mauro Icardi ve China Suarez galibiyeti böyle kutladılar!

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, sadece golleri ve başarısıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimlerden bir tanesi!

‘Sansasyona doymuyorlar’! Mauro Icardi ve China Suarez galibiyeti böyle kutladılar!

İSTANBUL'A GELDİ

10 yıllık eşi Wanda Nara'nın ihanetlerini kanıtlayıp boşanma dosyasına koyan ve evliliğini bitirme kararı alarak China Suarez'le yeni ilişkisi duyuran ünlü futbolcu, İstanbul'a geldi.

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‘Sansasyona doymuyorlar’! Mauro Icardi ve China Suarez galibiyeti böyle kutladılar!

SEVGİLİSİNİ DE YANINDA GETİRDİ

Üstelik ünlü futbolcu İstanbul'a tek de gelmedi, yanına sevgilisi China Suarez'i de getirdi.

‘Sansasyona doymuyorlar’! Mauro Icardi ve China Suarez galibiyeti böyle kutladılar!

TAKIM ARKADAŞLARIYLA DA TANIŞTIRDI

Icardi'nin ilk işi sevgilisini Galatasaraylı takım arkadaşlarıyla tanıştırmak oldu.

‘Sansasyona doymuyorlar’! Mauro Icardi ve China Suarez galibiyeti böyle kutladılar!

ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Dün Galatasaray'ın galibiyeti sonrası çift, verdiği pozla yine adından söz ettirdi.

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