Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
07:22
Şarkıcı Bendeniz'in son hali sosyal medyaya damga vurdu! "Yıllar ona vız gelmiş"
Etkileyici sesiyle hayranlarının beğenisini kazanmış olan şarkıcı Bendeniz, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Bendeniz'in son halini görenler hayret etti. 'Güzeller Güzeli', 'Müjdeler Ver', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve daha birçok ölümsüz eseri olan Bendeniz, yıllara meydan okuyor. Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Bendeniz 90'lı yıllara ismini altın harflerle yazdırmıştı. Bendeniz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Hayranlarıyla sosyal medya sayesinde iletişim sağlıyor. Bendeniz'i görenlerin ilk yorumu genç görüntüsüne dair oluyor. Bendeniz'in son halini görenler çok şaşırıyor. Şimdilerde 51 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı iltifat yağmuruna tutuyor.