Giriş Tarihi: 01.06.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 06:32

Şarkıcı Berkay Şahin'in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle…

Berkay Şahin, Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlenen şarkıcı, ona mesaj atarak hakaret ve tehdit etmişti. Takipçisi, gelen mesajı savcılığa iletip şikayetçi olmuştu. Şüphelinin üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı. Ayrıca Şahin'in 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.