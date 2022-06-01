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Haberler Galeri Şarkıcı Berkay Şahin'in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle…
Giriş Tarihi: 01.06.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 06:32

Şarkıcı Berkay Şahin'in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle…

Berkay Şahin, Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlenen şarkıcı, ona mesaj atarak hakaret ve tehdit etmişti. Takipçisi, gelen mesajı savcılığa iletip şikayetçi olmuştu. Şüphelinin üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı. Ayrıca Şahin'in 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Şarkıcı Berkay Şahin’in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle…

Berkay Şahin daha önce sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan takipçisi Burak Ş.'ye mesaj atınca davalık olmuştu.Ünlü şarkıcı olayın ardından mahkemedeki savunmasında Burak Ş.'ye "Namussuz" diyerek hakaret etmişti.Takipçinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Berkay hakkında iddianame düzenlendi.

Şarkıcı Berkay Şahin’in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle…

2 YIL HAPSİ İSTENDİ
Şüphelinin üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı.

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Şarkıcı Berkay Şahin’in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle…

Ayrıca Şahin'in 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Şarkıcı Berkay Şahin’in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle…

Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Şarkıcı Berkay Şahin’in başı dertte! Takipçisine attığı mesaj nedeniyle…

NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Berkay Şahin, Temmuz 2020'de İnstagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı.

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