Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Cansever’den yıllar sonra gelen itiraf! Servet kaybettim çünkü…!
Giriş Tarihi: 09.04.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 13:34

Şarkıcı Cansever’den yıllar sonra gelen itiraf! Servet kaybettim çünkü…!

Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan şarkıcı Cansever son hali ile şaşırtmıştı. Cansever'i görenler sosyal medyayı yorum yağmuruna tutmuştu. Özellikle Cansever'in hayatını kaybettiğini düşünenler oldukça fazlaydı. Sevilen şarkıcıyı yıllar sonra görenler 'Cansever ölmemiş miydi?' tweetleri atmıştı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan hayatı ile de dikkat çeken Cansever'den yıllar sonra gelen itiraf gündem oldu. İşte Cansever'in dikkat çeken açıklaması...

Şarkıcı Cansever’den yıllar sonra gelen itiraf! Servet kaybettim çünkü…!

Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' adlı parçasını ABD'li bir yapım firmasıyla piyasaya çıkarmaya hazırlanan Cansever, Amerika turnesine çıkacağını söyledi.

Şarkıcı Cansever’den yıllar sonra gelen itiraf! Servet kaybettim çünkü…!

Uçak fobisi olduğunu belirten şarkıcı, "Uçak korkusu yüzünden servet kaybetmiş olabilirim, beni 12 saatlik okyanus yolculuğu çok korkutuyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Cansever’den yıllar sonra gelen itiraf! Servet kaybettim çünkü…!

Ünlü şarkıcı, bu korkusu yüzünden Avustralya ve Amerika dahil pek çok turne teklifini geri çevirmek zorunda kaldığını belirtti.

Şarkıcı Cansever’den yıllar sonra gelen itiraf! Servet kaybettim çünkü…!

Öte yandan; Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan şarkıcı Cansever son hali ile şaşırttı. Cansever'i görenler sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.

Şarkıcı Cansever’den yıllar sonra gelen itiraf! Servet kaybettim çünkü…!

Özellikle Cansever'in hayatını kaybettiğini düşünenler oldukça fazlaydı. Sevilen şarkıcıyı yıllar sonra görenler 'Cansever ölmemiş miydi?' tweetleri attı. İşte hayatı ile de dikkat çeken Cansever'in son hali...

SON DAKİKA