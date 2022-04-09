Şarkıcı Cansever’den yıllar sonra gelen itiraf! Servet kaybettim çünkü…!

Giriş Tarihi: 09.04.2022 13:32
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
13:34
Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan şarkıcı Cansever son hali ile şaşırtmıştı. Cansever'i görenler sosyal medyayı yorum yağmuruna tutmuştu. Özellikle Cansever'in hayatını kaybettiğini düşünenler oldukça fazlaydı. Sevilen şarkıcıyı yıllar sonra görenler 'Cansever ölmemiş miydi?' tweetleri atmıştı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan hayatı ile de dikkat çeken Cansever'den yıllar sonra gelen itiraf gündem oldu. İşte Cansever'in dikkat çeken açıklaması...