Giriş Tarihi: 12.01.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
08:53
Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor
Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yılardır görüşmeyen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, son olarak görüntülendiği AVM'de Eleysa ve Elyesa hakkında "Onların üzerine titriyorum" dedi.