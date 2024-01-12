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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 12.01.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 08:53

Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yılardır görüşmeyen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, son olarak görüntülendiği AVM'de Eleysa ve Elyesa hakkında "Onların üzerine titriyorum" dedi.

Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yılardır görüşmeyen ve tüm çabalarını görmezden gelen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusuna "Benim iki tane evladım var Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" yanıtını verdi.

Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor

KABULLENMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Emrah'ın nikah dışı evlilik sonucunda dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmesi çok uzun sürmüştü. Ünlü şarkıcı, 1991'de doğan Tayfun'u yedi yaşında yapılan DNA testi sonucunun uyumlu çıkması sonucu kabullenmek zorunda kalmıştı.

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Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor

GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMİYOR

Tayfun, senelerce kendini babasına kabullendirmeye çalışmıştı. Emrah ise oğluna Bursa'da bir ev vererek, mirastan hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı.

Babasının tüm haklardan feragat ettiğine dair belge imzalatarak bağlarını kopardığı Tayfun, bir süre Emrah'la görüşmeye çalışmış, fakat her defasında reddedilmişti.

Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor

"SAHNELERE DEVAM EDECEĞİM"

Milliyet'in haberine göre; Emrah, önceki gün Akmerkez'deydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi Günay'da sahneye çıkan ve gözyaşlarına hâkim olamayan sanatçı, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için o heyecan yine oldu. Sahnelere devam edeceğim. Sahneleri özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi alaka çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor

"BENİM İKİ TANE EVLADIM VAR"

Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusuna, "Benim iki tane evladım var Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" yanıtını verdi.

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