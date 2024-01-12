Şarkıcı Emrah’ın açıklamaları gündem oldu! “Benim iki tane evladım var” Tayfun’u görmezden gelmeye devam ediyor

"SAHNELERE DEVAM EDECEĞİM"

Milliyet'in haberine göre; Emrah, önceki gün Akmerkez'deydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi Günay'da sahneye çıkan ve gözyaşlarına hâkim olamayan sanatçı, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için o heyecan yine oldu. Sahnelere devam edeceğim. Sahneleri özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi alaka çok güzeldi" şeklinde konuştu.