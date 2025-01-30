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Haberler Galeri Şarkıcı Emrah’ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı! Gayrimenkul zengini çıktı! 300 daire, aylık 10 milyon TL kira geliri...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:29

Şarkıcı Emrah’ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı! Gayrimenkul zengini çıktı! 300 daire, aylık 10 milyon TL kira geliri...

"Küçük Emrah" adıyla lakabıyla tanınan şarkıcı Emrah, Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın gibi seslendirdiği şarkılarla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den ev satın alacağı iddia edilen Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı gayrimenkul zengini çıktı. Emrah'ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı.

Şarkıcı Emrah’ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı! Gayrimenkul zengini çıktı! 300 daire, aylık 10 milyon TL kira geliri...

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Şarkıcı Emrah’ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı! Gayrimenkul zengini çıktı! 300 daire, aylık 10 milyon TL kira geliri...

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

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Şarkıcı Emrah’ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı! Gayrimenkul zengini çıktı! 300 daire, aylık 10 milyon TL kira geliri...

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.

Şarkıcı Emrah’ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı! Gayrimenkul zengini çıktı! 300 daire, aylık 10 milyon TL kira geliri...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.

Şarkıcı Emrah’ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı! Gayrimenkul zengini çıktı! 300 daire, aylık 10 milyon TL kira geliri...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

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