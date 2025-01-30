Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:29
Şarkıcı Emrah’ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı! Gayrimenkul zengini çıktı! 300 daire, aylık 10 milyon TL kira geliri...
"Küçük Emrah" adıyla lakabıyla tanınan şarkıcı Emrah, Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın gibi seslendirdiği şarkılarla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den ev satın alacağı iddia edilen Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı gayrimenkul zengini çıktı. Emrah'ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı.