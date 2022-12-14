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Haberler Galeri Şarkıcı Güllü Aleyna Tilki'yi bombardımana tuttu! "Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak"
Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:25

Şarkıcı Güllü Aleyna Tilki'yi bombardımana tuttu! "Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak"

Şarkıcı Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sundu. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Son olarak 2. Sayfa'ya katılan şarkıcı Güllü'nün görüntüsü kadar açıklamaları da dikkat çekti. Güllü özellikle genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. Aleyna Tilki'yi yerden yere vuran şarkıcı Güllü, Aleyna Tilki'nin balon bir sanatçı olduğunu söyledi. İşte şarkıcı Güllü'nün ağızları açık bırakan Aleyna Tilki yorumu...

Şarkıcı Güllü Aleyna Tilki’yi bombardımana tuttu! Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Şarkıcı Güllü açtı ağzını yumdu gözünü. Yeni şarkısı ile geri dönen Güllü katıldığı canlı yayında Aleyna Tilki'yi yaylım ateşine tuttu.

Şarkıcı Güllü Aleyna Tilki’yi bombardımana tuttu! Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak

Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sundu. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Son olarak 2. Sayfa'ya katılan şarkıcı Güllü'nün görüntüsü kadar açıklamaları da dikkat çekti.

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Şarkıcı Güllü Aleyna Tilki’yi bombardımana tuttu! Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak

Güllü özellikle genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. Aleyna Tilki'yi yerden yere vuran şarkıcı Güllü, Aleyna Tilki'nin balon bir sanatçı olduğunu söyledi. İşte şarkıcı Güllü'nün ağızları açık bırakan Aleyna Tilki yorumu...

Şarkıcı Güllü Aleyna Tilki’yi bombardımana tuttu! Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak

Güllü, '2. Sayfa' adlı magazin programına konuk oldu. Birçok kişinin Bergen'in şarkılarını mahvettiğini söyleyen Güllü, "Ben arabesk fantazi sanatçısıyım, herkes kendi işini yapsın. Arabesk adı altında Bergen'in şarkısını 150 kişi okudu. Mahvettiniz be kardeşim, yapmayın lütfen" dedi.

Şarkıcı Güllü Aleyna Tilki’yi bombardımana tuttu! Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak

"ALEYNA TİLKİ'Yİ HİÇ SEVMİYORUM"

Sunucuların Aleyna Tilki'nin arabesk okuduğunu hatırlatmasıyla sinirlenen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor...

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