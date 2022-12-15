Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:18

Şarkıcı Güllü Aleyna Tilki'yi fena topa tuttu "Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak"

Şarkıcı Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sundu. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Son olarak 2. Sayfa'ya katılan şarkıcı Güllü'nün görüntüsü kadar açıklamaları da dikkat çekti. Güllü özellikle genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. Aleyna Tilki'yi yerden yere vuran şarkıcı Güllü, Aleyna Tilki'nin balon bir sanatçı olduğunu söyledi. İşte şarkıcı Güllü'nün ağızları açık bırakan Aleyna Tilki yorumu...