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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise ile Gürkan Şef aşk yaşıyor mu? Hadise'den ilk açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:14

Şarkıcı Hadise ile Gürkan Şef aşk yaşıyor mu? Hadise'den ilk açıklama geldi...

Güzel şarkıcı Hadise ile ünlü şef Gürkan Topçu'nun birlikte anılması magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler ile evliliği olaylı biten Hadise'nin adı geçtiğimiz haftalarda da Kerem Bürsin ile anılmıştı. Ünlü yakışıklıların markajında olan şarkıcı Hadise'den aşk haberlerine ilk açıklama geldi. Hadise'nin ünlü şef Gürkan Topçu ile yakınlaştığı iddia edilmiş, öyle ki Hadise ile Gürkan Şef'in ortak arkadaşlarının evinde buluştuğu söylenmişti. Hadise aşk dedikodusuna sosyal medyadan yanıt verdi...

Şarkıcı Hadise ile Gürkan Şef aşk yaşıyor mu? Hadise’den ilk açıklama geldi...

Şarkıcı Hadise adının karıştığı aşk haberlerinden yoruldu! Sosyal medya hesabından isyan eden Hadise "Hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse size söyleyeceğim" dediği paylaşımla dikkat çekti...

Şarkıcı Hadise ile Gürkan Şef aşk yaşıyor mu? Hadise’den ilk açıklama geldi...

Son olarak Mehmet Dinçerler ile evliliği olaylı biten Hadise, yeni bir aşk haberiyle magazin kulislerini sallamıştı...

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Şarkıcı Hadise ile Gürkan Şef aşk yaşıyor mu? Hadise’den ilk açıklama geldi...

Güzel şarkıcı Hadise ile ünlü şef Gürkan Topçu'nun birlikte anılması "sürpriz yakınlaşma" olarak duyurulmuştu...

Şarkıcı Hadise ile Gürkan Şef aşk yaşıyor mu? Hadise’den ilk açıklama geldi...

Hadise'nin adı geçtiğimiz haftalarda da Kerem Bürsin ile anılmıştı.

Şarkıcı Hadise ile Gürkan Şef aşk yaşıyor mu? Hadise’den ilk açıklama geldi...

Ünlü yakışıklıların markajında olan şarkıcı Hadise'den aşk haberlerine sosyal medyadan yanıt verdi...

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