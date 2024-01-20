Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
10:14
Şarkıcı Hadise ile Gürkan Şef aşk yaşıyor mu? Hadise'den ilk açıklama geldi...
Güzel şarkıcı Hadise ile ünlü şef Gürkan Topçu'nun birlikte anılması magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler ile evliliği olaylı biten Hadise'nin adı geçtiğimiz haftalarda da Kerem Bürsin ile anılmıştı. Ünlü yakışıklıların markajında olan şarkıcı Hadise'den aşk haberlerine ilk açıklama geldi. Hadise'nin ünlü şef Gürkan Topçu ile yakınlaştığı iddia edilmiş, öyle ki Hadise ile Gürkan Şef'in ortak arkadaşlarının evinde buluştuğu söylenmişti. Hadise aşk dedikodusuna sosyal medyadan yanıt verdi...