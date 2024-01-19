Şarkıcı Hadise ile ünlü şef aşk mı yaşıyor? Ortak arkadaşlarının evinde sürpriz yakınlaşma.... Hadise’ye elleriyle yemek yaptı!

Oyuncu Fatma Toptaş ile uzun yıllar birlikte olan ve geçtiğimiz aylarda ayrılan şef Gürkan Topçu, elleriyle yemek hazırladığı Hadise ile saatlerce sohbet etmiş... İşte şarkıcı Hadise ile Gürkan şef yakınlaşmasının ayrıntıları...