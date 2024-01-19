Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
13:47
Şarkıcı Hadise ile ünlü şef aşk mı yaşıyor? Ortak arkadaşlarının evinde sürpriz yakınlaşma.... Hadise'ye elleriyle yemek yaptı!
Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk dedikodusu! Son olarak evliliği olaylı biten Hadise'nin yüzü bir türlü aşktan yana gülmüyordu. Geçtiğimiz haftalarda adı Kerem Bürsin ile de anılan Hadise ünlü yakışıklıların yakın takibinde. Hadise yeni bir aşk haberiyle gündeme geldi. Hadise'nin ünlü şef Gürkan Topçu ile yakınlaştığı iddia edildi. Öyle ki Hadise ile Gürkan şef ortak arkadaşlarının evinde buluşmuş. Oyuncu Fatma Toptaş ile uzun yıllar birlikte olan ve geçtiğimiz aylarda ayrılan şef Gürkan Topçu, elleriyle yemek hazırladığı Hadise ile saatlerce sohbet etmiş... İşte şarkıcı Hadise ile Gürkan şef yakınlaşmasının ayrıntıları...